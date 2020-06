Inscrições Abertas Para Residência Pedagógica E PIBID Para Estudantes Do IFSP

Adiretoria de Graduação está com inscrições abertas até 30 de junho, para os programas de bolsas de Residência Pedagógica e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).

Para o Programa de Residência Pedagógica, podem se inscrever estudantes regularmente matriculados nos cursos de licenciatura do IFSP que tenham cursado no mínimo 50% do curso, ou estejam cursando a partir do 5º período. Para integrar o PIBID os alunos de licenciatura devem ter concluído no máximo 60% da carga horária regimental, entre outros requisitos previstos em edital.

O valor das bolsas para licenciados está fixado em R$ 400. A bolsa é concedida pela CAPES, diretamente ao beneficiário, somente durante a execução do Projeto.

O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. O Programa trabalha para implementar projetos inovadores que estimulem articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com as redes públicas de educação básica.

Os candidatos deverão efetivar sua inscrição eletronicamente, enviando toda documentação solicitada em arquivo único, formato PDF, para o e-mail do coordenador de área da licenciatura do seu câmpus.

Saiba mais e veja os editais: https://bit.ly/37WbP32.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

