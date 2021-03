Inscrições Abertas Para o Seminário Sobre Agroecologia e Agricultura Familiar

Estão abertas as inscrições para seminário que acontece nos dias 9 e 10 de março, o Seminário Internacional Agroecologia, agricultura familiar e ODS: políticas públicas na América Latina. A iniciativa visa promover, entre países latino-americanos, a socialização e a troca de experiências sobre políticas públicas para a agroecologia, identificando as principais ações e desafios para a região.

Nos dois dias, a programação ocorrerá das 10h às 12h (horário de Brasília). O seminário será realizado de forma virtual, na plataforma de videoconferência Zoom, com tradução simultânea para o português e o espanhol. Ao final, será emitido certificado de participação para os inscritos que acompanharem toda a programação.

O seminário é voltado para técnicos e gestores dos governos de países da América Latina e membros de organizações e redes de agroecologia, universidades, centros de pesquisa, organizações não governamentais (ONGs) e de instituições internacionais.

Durante o evento, serão apresentadas experiências da Argentina, do Brasil, da Colômbia, do Paraguai, do Uruguai e da Nicarágua. A programação conta com três painéis, nos quais serão abordados os seguintes eixos temáticos: sociedades rurais prósperas e inclusivas; sistemas alimentares e dietas sustentáveis; e gestão sustentável dos recursos naturais e resiliência dos meios de subsistência.

O seminário internacional sobre agroecologia e agricultura familiar será transmitido, ao vivo, no canal do Youtube da Organização das Nações Unidas da Colômbia. Para se inscrever pelo site https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aMQ6Frir0 ESB_dnbFeOvlu3B0NkR8tVPhLQWLXZTXoZURDdCWVZYR05KUUNUSlJZWDNIODFNNEc0TC4u.

Ariane Pio

Da Reportagem Local