Inscrições Abertas Para o ‘Projeto Verão 2K19’

A prefeitura de Catanduva, por meio de uma parceria com a SMELT – Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, promoverá o ‘Projeto Verão 2K19’, um mix de competições esportivas que serão disputadas a partir de 21 de janeiro, alternando as modalidades, de segunda a sábado, na quadra do Parque dos Ipês. A novidade é opção para esse período de férias de início de ano.

Os esportes que serão abordados são: futebol de areia, vôlei de praia e futevôlei, ambos nas categorias masculina e feminina. As inscrições das equipes vão até o dia 15 desse mês. As vagas são limitadas a 16 equipes para o futebol e 10 para o futevôlei e vôlei. As tabelas estão sendo montadas e serão fechadas depois de definidos os participantes em cada modalidade.

As equipes de futebol de areia serão divididas em chaves e as duas melhores de cada irão avançar para as oitavas de final, semifinal e final, respectivamente. Já o futevôlei e vôlei de praia possuirão o sistema mata-mata de eliminação. Ao final, os melhores de cada modalidade receberão premiações.

Para outras informações, o telefone de contato é o (17) 3523-2305.

Da Reportagem Local