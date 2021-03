Inscrições Abertas Para o Programa de Assistência Estudantil do IFSP Câmpus Catanduva

Estão abertas as inscrições do Programa de Assistência Estudantil do IFSP Câmpus Catanduva que começaram na segunda-feira (15) e vão até dia 13 de abril, exclusivamente via SUAP, onde também todos os documentos devem ser anexados seguindo as orientações do Edital.

O Programa de Auxílio Permanência é destinado prioritariamente aos estudantes em vulnerabilidade social.

Ações como o acompanhamento Sociopedagógico aos estudantes e a concessão de auxílios financeiros, com o objetivo de promover a igualdade de permanência e conclusão dos cursos entre os estudantes do IFSP, compõem o Programa de Auxílio Permanência.

Todos os alunos que necessitam da assistência estudantil devem se inscrever, inclusive os alunos que receberam os auxílios em 2020, pois se trata de uma nova seleção com duração de abril de 2021 a março de 2022. Devem ser anexados documentos pessoais de todos os membros da família, comprovante de residência e comprovante de renda de todos os maiores de 18 anos.

Todos os anexos podem ser reescritos a próprio punho, sendo imprescindível a assinatura em todos eles. Link para inscrição: https://ctd.ifsp.edu.br/component/content/article?id=1215&fbclid=IwAR2hHWFtWFex4x20-jcDfrz-s6NLo9EbMLLQtwMSrf7YTgsu_HBvSdFJ7DU.

Ariane Pio

Da Reportagem Local