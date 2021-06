Inscrições Abertas Para Curso Sobre Abordagem de Famílias Para Doação de Órgãos

Estão abertas as inscrições para profissionais de saúde interessados no curso “Entrevista Familiar para Doação de Órgãos”, promovido pelo Ministério da Saúde. As inscrições podem ser realizadas até 30 de novembro por meio da plataforma UniverSUS Brasil. A capacitação é voltada para técnicas de abordagem em um momento delicado para todas as famílias: quando há a necessidade de decidir pela doação de órgãos.

UniverSUS Brasil é uma ferramenta disponibiliza gratuitamente ofertas educacionais para profissionais, estudantes e pesquisadores da área da saúde e tem o objetivo de qualificar os colaboradores do Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo do curso é qualificar as equipes multiprofissionais que atuam nesses momentos chave, que vai desde a internação, passando pela abertura do protocolo de morte encefálica, até a conversa com a família sobre a autorização da doação. O público-alvo da capacitação são profissionais que atuam em Serviços de Terapia Intensiva, em Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), Organização de Procura de Órgãos (OPO) e Central Estadual de Transplante (CET) também podem se inscrever.

