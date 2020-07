Inscrições Abertas No IFSP De Catanduva Para Curso De Projeto De “IFDH”

Estão abertas as inscrições para seleção de seis bolsistas discentes para o Projeto “IFDH: Juventude e Direitos Humanos no território do IFSP Câmpus Catanduva”, conforme as regras e condições contidas no Edital CTD n.º 011/2020. Essa é uma oportunidade de bolsa de extensão. As inscrições serão feitas até o dia 26 de julho via formulário eletrônico: https://forms.gle/CFhv46dXEPPCwBnY9.

O Programa de Bolsas de Extensão para o Projeto de Extensão Contínuo: “IFDH: Juventude e Direitos Humanos no território do IFSP Câmpus Catanduva” têm como objetivos: Viabilizar a participação dos discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, regularmente matriculados nos Cursos Técnicos ou Superiores e em projetos de extensão, sob a orientação de um servidor (docente ou técnicoadministrativo) do quadro do IFSP; Propiciar aos alunos o desenvolvimento de habilidades nas áreas temáticas de extensão, viabilizando a participação em projetos institucionais que estimulem o desenvolvimento de ações extensionistas que contribuam para a sua formação profissional.

Ainda podem apoiar processos educativos que estimulem a geração de trabalho, a renda e a emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional. Confira mais no edital do projeto.

As dúvidas serão devidamente esclarecidas através do e-mail cex.ctd@ifsp.edu.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

