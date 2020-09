Inscrições Abertas E Gratuitas Para Webinar Do Congresso De Línguas Das Fatecs

Estão abertas as inscrições para o webinar do Congresso Brasileiro de Línguas Estrangeiras na Formação Técnica e Tecnológica (CBTecLE), organizado pela Coordenação de Línguas das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) da Unidade de Ensino Superior de Graduação (Cesu) do Centro Paula Souza (CPS).

O evento online será realizado nos dias 17 e 18 de setembro e terá como tema Ensino de línguas em tempos de pandemia e perspectivas para a pós-pandemia: transformação digital na educação.

O público-alvo são professores de Fatecs, Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e demais pesquisadores, educadores de outras instituições e profissionais da área de idiomas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site cbtecle.com.br.

A programação inclui mesas-redondas com a participação de especialistas sobre assuntos relacionados a metodologias ativas de ensino, aulas online e avaliação de competências, além de videopôsteres sobre experiências e pesquisas feitas por professores de línguas. Interessados em submeter trabalhos no formato de videopôster devem enviar os projetos até a próxima quinta-feira (10) pela internet.

Referência no debate sobre o ensino de línguas no Ensino Técnico e Tecnológico, o CBTecLE existe desde 2008 e atualmente é realizado a cada dois anos. A quinta edição do congresso estava programada para ocorrer neste mês de setembro, na Fatec Guaratinguetá, mas devido ao isolamento social, o encontro presencial foi adiado para 2021.

A organização decidiu, então, realizar neste ano um evento online para estimular reflexões e trocas de experiências sobre as transformações impostas pelo novo coronavírus na educação em escala global. O Congresso de Línguas das Fatecs também conta com uma revista científica semestral para divulgar produções acadêmicas no ensino de línguas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local