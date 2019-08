Inscrição Para Representantes Das Câmaras Temáticas Termina Na Sexta-Feira

Termina nesta sexta-feira (23) o prazo para as inscrições do processo seletivo para representantes que irão compor as Câmaras Temáticas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Para cada uma das câmaras, serão disponibilizadas 23 vagas para especialistas que irão estudar e subsidiar, com embasamento técnico, assuntos específicos para decisões do colegiado. As inscrições poderão ser realizadas por meio de peticionamento eletrônico disponível no site do Ministério da Infraestrutura.

Os selecionados irão compor, de 2019 a 2021, as cinco Câmaras Temáticas do Contran: de Assuntos Veiculares e Ambientais (CTAV); de Educação e Saúde para o Trânsito (CTES); de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito (CTET); de Esforço Legal (CTEL); e de Transporte Rodoviário (CTTR).

Cada Câmara terá um representante de um dos Ministérios que compõem o Contran, um representante do Denatran, um do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), um da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e um da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além disso, as câmaras terão cinco representantes dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, ou rodoviário, ou de policiamento e fiscalização dos estados ou do Distrito Federal; cinco representantes dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos municípios, e oito especialistas de segmentos da sociedade relacionados com o trânsito e com a temática da respectiva Câmara. A relação com os nomes dos representantes selecionados será divulgada pelo Denatran. Havendo indicações em quantidade superior ao número de vagas, a seleção será realizada por meio de sorteio público.

Informações sobre o processo seletivo poderão ser obtidas por meio do e-mail : setec@infraestrutura.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local