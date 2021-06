Inscrição Para o Vestibulinho da Etec Catanduva Termina Nesta Quarta-Feira

Os interessados em estudar na Escola Técnica Estaduais (Etec) de Catanduva têm até às 15 horas desta quarta-feira (02) para se inscrever no processo seletivo do segundo semestre de 2021.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site vestibulinhoetec.com.br. O valor integral da taxa é de R$ 19.

A seleção dos candidatos se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. Serão avaliadas as notas de Português e Matemática do primeiro ano do Ensino Médio ou do primeiro termo do Ensino Médio na modalidade EJA, concluídos até 31 de dezembro de 2020.

O novo critério foi adotado visando atender ao distanciamento social, para prevenir a transmissão do coronavírus, e respeitando as orientações do Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias.

A Etec disponibiliza computadores a quem tiver dificuldade de acesso à internet para fazer sua inscrição. Para usar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção fa- cial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS. Para realizar o agendamento, os interessados devem entrar em contato com a sua unidade e confirmar o horário de atendimento.

Cursos

Os cursos de Ensino Médio Integrado ao Técnico são nas áreas de Administração, Edificações, Desenvolvimento de Sistemas e Química. Todos com 40 vagas disponíveis no período integral.

Já os cursos de Ensino Médio com Habilitação Técnica (NovoTec Integrado) têm opções no período da tarde, nas áreas de Informática para Internet e Mecânica, também com 40 vagas cada.

Os cursos técnicos têm opções para quem deseja atuar em Enfermagem (período da tarde), Açúcar e Álcool, Administração, Edificações e Mecânica (período da noite). Todas as áreas estão com 40 vagas disponíveis.

Além dos cursos presenciais, a ETEC Elias Nechar também oferece oportunidade para cursos EAD, com ensino on-line em Comércio, Guia de Turismo e Secretariado, além da especialização em Gestão de Projetos.

Maiores informações podem obtidas pelo telefone (17) 3522-2408 e pelo e-mail e054acad@cps.sp.gov.br.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local