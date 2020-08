Inscrição para MBA do CPS em Três Áreas de Atuação Vai Até Domingo

A Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (Uepep) do Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas até o próximo domingo (23) para cursos de pós-graduação lato sensu. Voltadas a profissionais com Ensino Superior completo, as formações seguem o modelo Master of Business Administration (MBA).

Para concorrer a uma vaga, o interessado deve fazer o download do formulário e enviá-lo preenchido por e-mail com o restante da documentação – a relação também está disponível no site http://www.pos.cps.sp.gov.br/

O programa oferece três opções de pós-graduação para diferentes áreas de atuação: MBA em Engenharia e Negócios, MBA em Excelência em Gestão de Projetos e Processos Organizacionais e MBA em Tecnologia e Inovação. A carga horária dos cursos é de 360 horas, distribuídas em três semestres.

O início das aulas está previsto para setembro, em ambiente virtual, até que a realização de atividades presenciais seja possível.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook