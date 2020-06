Inquérito Policial é Instaurado Para Investigar Afirmações de Padre Osvaldo

O delegado Márcio Accacio Seguesse instaurou inquérito policial para investigar suposto crime de corrupção passiva na qual o pároco e pré-candidato a prefeitura de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa poderia estar envolvido. A investigação se baseia em afirmações feitas pelo próprio padre, em entrevista que circulou por grupos de conversação.

O inquérito foi instaurado depois de pedido do Ministério Público de Catanduva, que também recebeu denúncia na esfera eleitoral.

A confirmação da abertura do inquérito foi assinada pelo delegado no dia 02 de junho.

Os documentos sobre o início das investigações vazaram por meio de redes sociais e também aplicativos de conversação.

Na entrevista, concedida pelo padre ao radialista Fernando Galhardo, o pároco explica a sua filiação ao PSDB em abril. “A filiação ao PSDB tem um preço: a regularização dos problemas enfrentados diante do Projeto de Habitação Social. Dependemos hoje da Câmara para aprovar alguns artigos do plano diretor, também temos uma pequena parcela para incluir no limite urbano e precisamos da garantia da verba de infraestrutura do Estado. Essas duas frentes estão nas mãos do PSDB. Num primeiro momento, essa filiação vai favorecer 1800 famílias que estão no projeto de habitação, a primeira área de 1100 famílias já aguardando a suspensão da ação, de aprovado na prefeitura e no Graprohab, e assim poderemos pedir a verba que já vai estar garantida pelo governo estadual, de R$ 11 milhões na primeira área para fazer a infraestrutura. E depois pleitear para a segunda área. Então, a filiação neste momento vai favorecer as 1800 famílias, que estão no projeto. Num segundo momento, não tenho pretensão nunca tive de ser político carreirista, não faz parte do meu cenário, mas tenho o desejo de servir, se no futuro for necessário, a igreja me pedir para ajudar a cidade, num período mais crítico dos últimos 50 anos, se isso for oportuno estarei aberto”, afirmou o padre no dia 14 de abril em entrevista.

Eleitoral

Também está em andamento a apuração sobre possível crime eleitoral. De acordo com a portaria de instauração de procedimento preparatório eleitoral, a denúncia inclui Padre Osvaldo como pré-candidato e que teria supostamente praticado “condutas vedadas a agentes públicos e ainda abuso de poder com viés eleitoreiro”.

Na portaria é citado “sérios indícios de lesão e de ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público Eleitoral, principalmente aos princípios da lisura das eleições e da moralidade eleitoral, razão pela qual é necessária a instalação do presente procedimento”, consta, assinado pelo promotor Antonio Bandeira Neto.

Bandeira Neto solicitou o encaminhamento de cópia para a Promotoria de patrimônio publico e para a delegacia de polícia – 3º Distrito Policial – para a investigação.

Outro lado

A reportagem de O Regional tentou entrar em contato com Padre Osvaldo de Oliveira Rosa. No entanto, ele não atendeu as ligações e não respondeu aos questionamentos feitos por meio de whatsapp.

Karla Konda

Editora Chefe

