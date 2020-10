Inmet Lança Aplicativo Com Informações Para o Setor Agrícola

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou a versão do aplicativo SISDAGRO (Sistema de Suporte à Decisão na Agropecuária) para celular. A plataforma atende aos técnicos agropecuários, produtores do setor agrônomo, bem como gestores governamentais que executem políticas públicas voltadas ao setor agrícola.

O aplicativo foi desenvolvido para apoiar usuários do setor agrícola em suas decisões de planejamento e manejo agropecuário.

O sistema oferece informações meteorológicas registradas em uma rede de Estações do Inmet, bem como de dados obtidos por modelos de previsão numérica do tempo, referentes às variáveis: temperatura, precipitação, umidade relativa do ar, velocidade e direção do vento e radiação solar. Além disso, o usuário poderá acompanhar:

Graus Dia: O crescimento e desenvolvimento de cultivos, assim como o desenvolvimento de pragas estão relacionados com a temperatura do meio ambiente, sendo esta relação, baseada no conceito de graus-dia.

Conforto Térmico Bovino: O animal exige do meio em que habita condições satisfatórias para que seus processos fisiológicos não sejam afetados negativamente, repercutindo no rendimento obtido na produção de carne, leite, ovos, lã, etc. Além do monitoramento Agrometeorológico, o SISDAGRO conta com a previsão de condições favoráveis à formação de geada, sendo classificadas como forte, moderada e fraca.

A versão já está disponível para o sistema Android, e em breve estará disponível para IOS.

Ariane Pio

Da Reportagem Local