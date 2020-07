Início de Aplicação de Multas Pela ‘Falta’ de Máscara Ainda Não Foi Definido

Mesmo já regulamentado pelo Estado sobre a possibilidade de autuações para quem for flagrado em áreas públicas sem máscara de proteção, em Catanduva ainda não há data definida para o início dessa medida. A informação é da Prefeitura de Catanduva que afirma ter intensificado as orientações sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras.

“O Núcleo de Fiscalização Covid-19 intensificou a orientação sobre este tema, ontem e hoje, alertando para as multas previstas. Não está definida a data para início das autuações”.

A medida não precisa ser regulamentada por decreto municipal. Será seguida conforme as legislações estaduais a respeito. (veja na página 3).

A Resolução estabelece uma multa no valor de 182 Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), correspondentes a R$ 5.025,02 para cada infrator dentro do estabelecimento no ato da fiscalização. A ausência de sinalização também resultará em multa no valor de 50 Ufesps, correspondentes a R$ 1.380,50.

Atualmente apenas estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços podem ser multados se permitirem entrada pessoas sem máscara ou colaboradores em Catanduva, já definidos por decreto municipal. As ações de autuações serão desenvolvidas e repassadas pelo Centro de Vigilância Sanitária – CVS, da Coordenadoria de Controle de Doenças, coordenador do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária – Sevisa, responsável pela centralização das orientações das ações a serem desenvolvidas e pactuadas, no âmbito do Estado de São Paulo, de fiscalização do uso correto de máscaras em estabelecimentos comerciais e de prestaçãode serviços, visando harmonizar tecnicamente as instruções.

Em Catanduva, as autuações caberão ao Núcleo de Fiscalização Covid-19, criado na semana passada, com o objetivo de intensificar as abordagens e autuações pelo descumprimento das determinações de prevenção nesse período de pandemia do novo coronavírus.

Foram incluídos como autoridades sanitárias: Agente de Saneamento; Fiscal de Posturas; Fiscal de Posturas Ambiental, Fiscal de Obras; Agente Fiscal de Tributos; Agente Fiscalização de Trânsito; Agente da Fiscalização Ambiental; Guarda Civil Municipal. Ao novo grupo comete receber as denúncias referentes à pandemia da COVID-19 e adotar as providências necessárias em caso de constatação de qualquer irregularidade que contrarie as normas de prevenção ao contágio ; aplicar notificação, lavrar autos de infração e de penalidade e notificação de recolhimento de multas.

