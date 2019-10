Iniciativa Do Procon, ‘Educação Para O Consumo’ Chega À Etec Elias Nechar

Com a intuito principal de conscientizar o público jovem, o projeto ‘Educação para o consumo’, uma iniciativa do Procon, chegou à Etec – Escola Técnica Estadual Elias Nechar. A iniciativa integra um convênio que foi firmado entre a Prefeitura de Catanduva e o curso de Direito da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino.

Durante esta semana, os trabalhos foram direcionados a 80 alunos que acompanharam uma palestra com dicas relevantes para esse público, que possui, de acordo com a divulgação da equipe de assessoria de imprensa da Prefeitura, alto potencial de consumo. Cartilhas que mostram os direitos e deveres do consumidor foram entregues para 150 estudantes.

A coordenadora da unidade catanduvense do Procon, Beatriz Trigo, pontuou: “Com o convênio, é possível que realizemos atividades de educação para o consumo, com palestras em escolas e atividades nas praças. A meta é percorrer escolas públicas e privadas até o final do ano letivo. O público escolhido para a atividade é formado por alunos do Ensino Médio. Estamos fazendo um trabalho também com os fornecedores. Buscando conscientizá-los da necessidade de adequar os procedimentos ao Direito”.

Também como resultado da parceria entre o Procon a instituição de ensino, foi realizada a reabertura do balcão de atendimento do bairro Bom Pastor. Os serviços foram retomados em 2017 na rua São Leopoldo, número 70, e o telefone de contato para os interessados é o (17) 3521-1931. Já o posto principal do Procon fica situado no piso térreo da Prefeitura, na Praça Conde Francisco Matarazzo, nº 01. Informações podem ser passados por meio do telefone (17) 3531-9138.

