Iniciada Seleção de Jovens Inscritos no Alistamento Militar

Começou a 1ª chamada dos jovens que realizaram o alistamento militar entre julho de 2019 e junho de 2020. Os candidatos receberão um SMS no celular cadastrado durante o alistamento com data e horário de apresentação para a seleção. A informação é da Junta de Serviço Militar de Catanduva.

No caso dos jovens que se alistaram no mesmo período e que foram dispensados do processo seletivo, também será feito um comunicado via SMS. Nesse caso, as mensagens chegarão a partir do dia 1º de outubro para que eles compareçam na Junta Militar para solicitar o Certificado de Dispensa de Incorporação (Reservista).

Para evitar faltas na seleção, caso o candidato não receba o SMS até 31 de julho, a orientação é que ele efetue a consulta no site www.alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta Militar. A seleção será realizada entre os dias 12 e 17 de agosto. Eventuais faltas são penalizadas com multa e reagendamento para agosto do ano seguinte.

Os jovens alistados anteriormente, que deveriam ter comparecido na seleção e faltaram, também fazem parte desse agendamento. O telefone 3531-5300 e o email jsmcatanduva@hotmail.com podem ser utilizados para esclarecer dúvidas. A Junta Militar está situada na Rua São Paulo, nº 777, no Higienópolis, ao lado da Guarda Civil Municipal. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas. É obrigatório utilizar máscara.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

