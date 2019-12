Infraestrutura Reforçada Nas Rodovias Para Feriado Do Ano Novo

Durante a Operação Verão + Seguro, as concessionárias dimensionam suas equipes de atendimento de acordo com o volume de veículos que irá utilizar a malha nos diferentes períodos dessa época do ano. Entre as medidas operacionais adotadas pelas 20 concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias estão o reforço de pessoal, implantação de escalas especiais de equipes de praça de pedágio e de atendimento operacional (guinchos, ambulâncias, veículos de vistoria de tráfego, entre outros), sempre de acordo com a previsão de aumento do tráfego. Nas praças de pedágio, quando necessário, as empresas adotam a “Operação Papa Fila”, em que a cobrança é realizada antecipadamente, ainda na fila, para facilitar o escoamento do tráfego.

As concessionárias também reforçam a comunicação com o usuário seja através de mídias sociais, imprensa ou dos 387 painéis de mensagens eletrônicos da malha concedida, orientando sobre os melhores horários para viajar e alertando para trechos de lentidão. Para agilizar o atendimento dos usuários, além do reforço nas equipes operacionais, as concessionárias posicionam os recursos excedentes (equipes extras de guinchos, veículos de inspeção de tráfego) em pontos estratégicos com objetivo de reduzir o tempo de atendimento e liberar as pistas o mais rápido possível. Haverá, ainda, interrupção de obras ou redução de horário de trabalho nos períodos de maior fluxo. Outra medida é a restrição na circulação de cargas especiais em determinados períodos para manutenção da fluidez. E, em trechos mais sensíveis a problemas causados pelas chuvas, haverá reforço na comunicação, aumento das rondas de inspeção de tráfego e posicionamento de equipes operacionais em locais críticos.

Anchieta-Imigrantes. Para o Ano Novo, a expectativa da Ecovias, concessionária que opera o Sistema Anchieta-Imigrantes, é de que entre 485 mil e 725 mil veículos trafeguem pelo SAI. Para atender esta demanda, o Sistema Anchieta-Imigrantes vai operar até o dia 30 de dezembro, na maior parte do tempo, em Operação Descida Imigrantes. Hoje (29), ela entra em vigor às 7h e permanece até às 12h59. Ainda no domingo, acontecerá a Operação Descida Anchieta, no esquema 4×6, iniciando às 18h e terminando às 22h. Na Imigrantes, a Operação será retomada a partir das 13h de segunda-feira (30) e terminará à 1h de terça (31), retornando a valer no mesmo dia, entre 13h e 20h.

Para o retorno dos veículos, a Operação Subida (2×8) entrará em vigor a partir das 2h da madrugada do dia 1º de janeiro (quarta-feira) e permanecerá vigor até às 07h da quinta-feira (2). No mesmo dia, a Operação funcionará no mesmo esquema entre 22h e 23h59. A Operação Descida Anchieta ocorrerá no dia 02, quinta, no sistema 4×6, das 8h às 21h.

Operação Caminhão. Hoje (29) e na quarta-feira (1º de janeiro), das 14 às 22 horas, os caminhões que se destinam à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A concessionária prestará apoio à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária.

Castello-Raposo. Durante a Operação Ano Novo, que começou na sexta-feira (27) e vai até a quarta-feira (1º de janeiro), a CCR ViaOeste estima que 722 mil veículos trafeguem pelas rodovias do Sistema Castello-Raposo em deslocamento típico de feriado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local