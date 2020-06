Influenza: Agentes dos Correios, Moradores de Rua e Trabalhadores de Limpeza Devem Ser Imunizados

A partir desta semana, a Prefeitura de Catanduva ampliou o público-alvo da vacinação contra influenza. O novo grupo que pode ser imunizado inclui colaboradores dos Correios, trabalhadores da limpeza urbana e pessoas em situação de rua. O objetivo é vacinar e proteger pessoas com maior risco de exposição e contágio ao vírus influenza. Além disso, as pessoas dos grupos de risco que ainda não tomaram a vacina, também podem comparecer aos postos. As doses são aplicadas em todas as unidades de saúde da cidade.

De acordo com prévia da Secretaria Municipal de Saúde, 37.144 doses foram aplicadas em Catanduva, o equivalente a 77% de cobertura vacinal. O percentual está abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. A meta só foi alcançada entre trabalhadores da saúde (125%) e idosos (101%). Em menor proporção, foram vacinadas as mulheres no pós-parto (54%), crianças de 6 meses a menores de 6 anos (46%), professores e funcionários de escolas (44%), gestantes (38%) e adultos com idades de 55 a 59 anos (27%). Pessoas com deficiência e portadores de doenças crônicas, policiais, caminhoneiros e motoristas do transporte coletivo também podem se vacinar, sem meta a ser atingida. A campanha segue até o dia 30 de junho.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

