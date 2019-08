Influencer Fitness De Catanduva Participou De Feira De Moda Em Franca

Ganhou massa magra digna de atleta, virou uma propagadora da alimentação saudável

No começo do mês de agosto, Angélica Ferreira, influencer fitness de Catanduva foi convidada por uma marca de roupas esportivas a ir a evento “Franca mais moda”, na cidade de Franca. Angélica conta que foi uma experiência maravilhosa onde conheceu muitas pessoas que também tinha história parecida com a dela, depressão fez a pessoa engordar e deu uma reviravolta.

Um dos assuntos que mais rendem perguntas no perfil do Instagram da influencer catanduvense é sobre perda de peso e da dificuldade de perder os quilos extra. De fato o metabolismo cai muito a cada ano após certa idade. Por isso a história da dona de casa Angélica, de 28 anos é inspiradora por mostrar que é possível dar uma virada no estilo de vida, inclusive perder gordura e mudar o corpo com novo estilo de vida.

Segundo a influencer dá trabalho, claro, exige muito mais persistência e consistência, mas é totalmente possível. Ela conta que ganhou peso depois da gravidez e de uma serie de perdas de entes queridos da família, até tempos depois se deparar com uma foto na piscina, não gostando do que viu e decidiu mudar.

Ela perdeu 16 quilos, ganhou massa magra digna de atleta, virou uma propagadora da alimentação saudável e prática de esportes por conta disso, ela começou a contar sua historia no instagram e fazer vídeos dando dicas de seu treinamento e o dia a dia com a alimentação, não demorou muito para os números de seguidores crescer e muitas lojas fitness começaram a enviar produtos para ela experimentar e assim divulgar a marca.

“É claro que nem todo mundo almeja se tornar atleta ou ter um corpo sarado. E meu perfil nas redes sociais não é sobre só sobre isso! Falo da possibilidade de fazer uma transformação de saúde e de qualidade vida a qualquer tempo, independente da idade e dentro da realidade de cada um” enfatiza Angélica.

Ariane Pio

Da reportagem local