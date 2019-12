Inep Divulga Cadernos De Questões Do Encceja 2019 Em Seu Site

Os participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019 já podem conferir os cadernos de questões do exame. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os arquivos com as provas nesta última segunda-feira, (16).

Foram disponibilizados os cadernos de provas regulares e também os acessíveis. As publicações estão na página do Encceja, dentro do site do Inep.

Os arquivos são publicados por etapa de ensino e área de conhecimento. Dessa forma, para o ensino fundamental estão disponíveis os cadernos de questões de ciências naturais; história e geografia; matemática; língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física.

Já para o ensino médio, podem ser acessados os cadernos de questões de ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias.

A edição de 2019 do Encceja teve recorde de participantes: 1,18 milhão, um aumento de 45% em comparação com 2018. O objetivo do exame é facilitar a obtenção do diploma de ensino fundamental e ensino médio a jovens e adultos que não se formaram na idade adequada. A prova foi aplicada em 25 de agosto, em 613 municípios brasileiros.

Resultados – Desde 6 de dezembro, os resultados individuais estão publicados na página do Encceja. Poderá retirar o certificado quem tiver alcançado a nota mínima exigida nas quatro áreas do conhecimento e na redação — são 100 pontos nas provas objetivas e cinco na de texto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local