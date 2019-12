Inep Antecipa Lista De Estudantes Regulares No Enade 2019

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) antecipou a divulgação da lista de estudantes em situação regular no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2019. A data de publicação foi antecipada pelo instituto no dia 23 de dezembro. A previsão inicial era que a divulgação acontecesse no dia 2 de janeiro de 2020.

Para ser considerado regular, o inscrito precisa ter preenchido o Questionário do Estudante e realizado a prova. Somente alunos habilitados que cumpriram essas etapas podem obter o diploma de graduação.

O Enade 2019 é destinado a estudantes concluintes de cursos de graduação. Ingressantes também são inscritos, mas não fazem o teste. Nesta edição, o exame registrou a inscrição de quase 1,2 milhão de estudantes ingressantes e concluintes, vinculados a mais de oito mil cursos avaliados.

Na edição deste ano, o exame avaliou os cursos de ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins; engenharias e arquitetura e urbanismo; e os cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e de segurança.

Ausentes

O Inep também antecipou o período para justificativa de ausência no Enade. No dia 24 de dezembro, os estudantes inscritos na condição de concluintes que não compareceram ao exame por ocorrências de ordem pessoal ou compromissos profissionais devem fazer a solicitação de dispensa da prova, via Sistema Enade, para o coordenador de seu curso. O período para justificativa de ausência vai até 05 de fevereiro de 2020.

Nesse período, a instituição de ensino superior também poderá apresentar solicitações de dispensa em casos de ausência do estudante devido a compromissos acadêmicos vinculados ao curso avaliado pelo Enade ou por atos de responsabilidade da instituição, que serão analisados pelo Inep.

Em caso de dispensa autorizada, somente aqueles que preencheram o Questionário do Estudante vão conseguir regularizar a situação. A exceção é quando estudante habilitado não foi inscrito no edital ou não foi informado sobre a sua inscrição pela instituição de ensino.

Ariane Pio

Da Reportagem Local