Indústrias Colombo doam lacres para o Hospital de Câncer de Catanduva

Na última terça-feira (26), os representantes das Indústrias Colombo, situada em Pindorama, estiveram no Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) para doação de 25 garrafas pets com lacres de latas para a Instituição. Foram quatro meses de campanha entre os 650 funcionários do grupo.

Os lacres foram entregues para o Setor de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino pelo gerente administrativo, Alex Bertino, e pela técnica de segurança do trabalho Rosângela Rodrigues de Lima. Após a entrega da doação, os visitantes conheceram as instalações do Serviço de Radioterapia.

De acordo com a Angélica Rodrigues, gerente de Captação de Recursos do HCC, os lacres são revertidos para o tratamento oncológico. “Todo lacre que recebemos é vendido na reciclagem e custeia o tratamento da oncologia”, comentou.

Além da campanha dos lacres, o HCC também arrecada óleo usado e mechas de cabelo para confecção de perucas aos pacientes com acometidos pelo câncer. O ponto de coleta é no HCC, localizado na Rua dos Estudantes, 225 – Parque Iracema. As doações também podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222 ou (17)3311-3365.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local