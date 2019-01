Indústria Tem Férias Coletivas De Até 15 Dias, Aponta Estudo

As férias coletivas para os trabalhadores no setor da indústria devem ter até 15 dias de duração. É o que aponta o estudo – Rumos da Indústria Paulista feito pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), com 557 empresas. Em Catanduva, são mais de 400 trabalhadores registrados em carteira e que trabalham nesse setor.

Esse tipo de paralisação programada é sempre feito entre o final de dezembro e início de janeiro e é registrado principalmente em empresas de pequeno e médio porte.

Para sermos mais precisos, o levantamento mostrou que 65,6% da indústria paulista apontava para férias coletivas ou recesso aos seus funcionários. O percentual de empresas que em férias coletivas o recesso é maior ficou entre as médias (68,7%) e pequenas (65,7%), seguida de 48,2% das grandes.

No período, 40,5% das indústrias que paralisaram a produção tiveram férias coletivas ou recesso programados para 11 e 15 dias. A razão apontada por elas é a entrada de pedidos que costuma ser fraca nesses meses (55,1%), seguida por produção adiantada (27,1%) e entrada de pedidos este ano mais fraca que o normal (19,5%).

Já entre as empresas que optaram por não dar férias coletivas ou recesso em dezembro ou janeiro, as justificativas são de que não sentem necessidade de reduzir ou paralisar a produção nesse período (53,1%), de que muitos empregados tiram férias nesse período (22,4%) e de que a entrada de pedidos em 2018 estava mais forte que o normal (13%).

Neste mês de janeiro, esse tipo de férias programadas pode ser adotado tanto no início, quanto ao longo dos próximos dias, ficando a cargo do próprio dono da indústria a forma em que haverá a adoção do recesso. Em alguns casos, essa paralisação pode ser feita inclusive no final de janeiro por conta de encomendas que estão sendo finalizadas nesse começo de ano.

Números em queda

Os postos de trabalho na indústria paulista foram reduzidos em novembro do ano passado após o fechamento de 14,5 mil vagas (-0,67%), na série sem ajuste sazonal em todo território paulista. A dispensa de funcionários temporários e o fim da safra agrícola levaram a esse resultado negativo já esperado para o mês. Com o ajuste sazonal, o índice segue também em queda (-0,13%). No acumulado do ano, o recuo foi de -0,16% (-3,5 mil vagas), dinâmica semelhante àquela observada em 2017 de fraca recuperação do mercado de trabalho formal na indústria de transformação paulista.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local