Indústria, Serviço e Educação São Áreas Com Maior Destaque em Catanduva

Indústria, serviço e educação – essas foram as três áreas com maior destaque em Catanduva, quando se leva em consideração a taxa de empregos. É o que revelam dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho que levam em consideração o período de 2007 a 2017, os mais recentes, na Cidade Feitiço.

Em primeiro lugar está a função de alimentador de linha de produção. Sozinha, essa área foi responsável por 1.187 contratações com registro em carteira de trabalho. Na sequência aparece a ocupação de motorista de caminhão, em rotas regionais e internacionais com 784 trabalhadores. Em terceiro estão os professores de nível médio no ensino fundamental com 652 funcionários.

No quarto lugar aparece o embalador a mão com 642 trabalhadores e em quinto – auxiliar de enfermagem com 401 empregos formais gerados no período.

A nível nacional, no mesmo levantamento, o resultado é diferente. Isso porque, as 20 ocupações que mais tiveram acréscimo na quantidade de profissionais entre os anos de 2007 a 2017 estão ligadas à saúde, educação infantil, agroindústria e tecnologia da informação. Apenas educação é a que também é vista em Catanduva.

Com o envelhecimento da população, os cuidadores de idosos tiveram aumento de 547% no comparativo. Para se ter uma ideia, só em 2017 chegaram a 34 mil trabalhadores, dos quais 85% são mulheres com o ensino médio completo. Os estados onde a atividade mais expandiu foram São Paulo, com 11.397 postos de trabalho criados no período; Minas Gerais, com 4.475 postos, e Rio Grande do Sul, com 2.288. Em 2007 eram 5.263 profissionais.

O professor de nível superior na educação infantil é a segunda profissão com maior avanço nos últimos anos e registrou um aumento de 398%, saindo de 8.513 em 2007 para 42.391 trabalhadores em 2017. O maior acréscimo foi de profissionais do sexo masculino, entre 30 e 49 anos.

Já os preparadores físicos ocupam a terceira posição no ranking das profissões que mais avançaram. Com um crescimento de 327%, saltou de 6.932 trabalhadores em 2007, para 20.952 em 2017. A ocupação tem maior participação masculina, na faixa etária de 25 a 39 anos. O maior crescimento desses profissionais foi visto em estados da região sudeste: São Paulo registrou o aumento de 6.149 postos de trabalho; Rio de Janeiro, 3.374, e Minas Gerais, 2.618 postos.

Na Agroindústria, os operadores de colheitadeira cresceram aproximadamente 253%, um aumento de 4.282 operadores em 2007 para 15.110 em 2017. A maior parte desses trabalhadores são homens entre 25 e 49 anos, com o ensino médio completo. Dos 10.828 postos criados no período, 5.552 foram em São Paulo, 1.158 em Goiás, e 1.158 no Paraná.

Na quinta posição aparecem os analistas de informações (pesquisadores de informações de rede), com um aumento de 224%. Foram 8.991 vagas de emprego criadas 2007 e 2017. A maioria dos analistas são homens com ensino superior completo.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local