Índice de Envelhecimento em Catanduva é 34% Maior que Taxa Estadual

O índice de envelhecimento em Catanduva é 25% maior do que a taxa estadual . Enquanto na cidade o envelhecimento populacional é de 115%, no Estado é de 81%.

Os dados fazem parte de levantamento feito pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) com a estimativa da população de 2020.

O índice de envelhecimento é calculado com base no número de nascimentos, de mortalidade, e o crescimento populacional de cada município. O que representa que para cada 100 crianças de zero a 15 anos, Catanduva possui 115 idosos.

Uma cidade com mais idosos – esse índice vem crescendo gradativamente em todo país e Catanduva não é diferente. Para se ter uma ideia, em 1980, o índice de envelhecimento no município era de 28,6% – ou seja – para cada 100 crianças até 14 anos, eram 28,6 idosos, de 60 anos ou mais.

Em 2000, a porcentagem aumentou para 55,21, em 2010 para 83,27% e em 2019 o envelhecimento populacional era de 112,40%. “O envelhecimento populacional é um processo progressivo em todo o Estado, apesar de ocorrer com intensidades distintas em cada região. Enquanto em 2010 todas as regiões apresentavam concentrações de pessoas com menos de 15 anos superiores às do contingente de 65 anos e mais, em 2050 o panorama será totalmente inverso e a participação da população com idades mais avançadas será maior que aquela entre os mais jovens. Nesse cenário, é preciso dedicar atenção especial à formulação atual e futura das políticas públicas, de modo a garantir melhores condições de vida para a população paulista no futura”, afirma o Seade.

Karla Konda

Editora Chefe