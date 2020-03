Inclusão Social TemVagas Para Aula De Dança Para A Terceira Idade

Quem disse que a terceira idade é feita de bordar assistindo a novela? Os tempos mudaram e com isso a ‘melhor idade’ faz atividades que há 15 anos, um senhor ou senhora de 65 anos não sonharia fazer. Com os tempos modernos e a chegada da internet, os novos idosos geração século 21 estão cada vez mais procurando qualidade de vida e muita alegria. Engana-se quem pensa que os idosos de hoje querem ficar em casa cuidando de neto ou descansando de uma vida que passou trabalhando, muitos procuram fazer faculdade, cursos, aprender sobre a web e rede sociais, viajar e até casar de novo. Por isso, a Inclusão Social da cidade está preparando diversas atividades que complementem a vida da melhor idade, desde social até na saúde mental e corporal. Dessa vez, a aula de dança integrativa na Inclusão Social é um momento de descobertas de movimentos com saúde. Aulas de dança acontecem de segunda, quarta e sexta-feira, às 7 horas.

A inclusão social fica na Rua 15 de Novembro, 1600. Além de dança a Inclusão Social conta com outras atividades como yoga, karatê, natação, voleibol, basquete entre outros.

Ariane Pio

Da Reportagem Local