Inclusão Social Oferece Curso de Libras Gratuito Para População

A Prefeitura de Catanduva por meio da Coordenadoria de Inclusão Social e Secretaria de Cultura oferece o curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais). Por conta da pandemia, as aulas serão online, pela plataforma Zoom. Todo o conteúdo é gratuito. Inscrições e informações: (17) 3523 8259. A Língua Brasileira de Sinais, conhecida amplamente por Libras, é usada por milhões de brasileiros surdos e também ouvintes. De acordo com o IBGE, há mais de dez milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva no Brasil. A educação de surdos no país – que resultou na criação da Libras – remonta à instalação da primeira escola para surdos no século XIX.

O desenvolvimento de políticas de inclusão para a comunidade surda fez com que, em 2002, a Libras fosse reconhecida como língua oficial durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, pela Lei nº 10.436. Isso foi resultado de ampla mobilização da comunidade surda na luta pela ampliação de seus direitos.

Origem da língua de sinais

A comunicação usando as mãos era uma realidade na Pré-História, mas, aos poucos, foi substituída pela oralidade, pois as mãos começaram a ficar ocupadas pelo manusear das ferramentas. Por causa da predominância da língua oral, os surdos começaram a ser excluídos do convívio humano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local