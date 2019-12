Inclusão Social Leva Alunos Com Deficiência A Passeio De Bicicleta

OO esporte como uma prática acessível para todos. Foi com essa proposta que alunos com deficiência visual da Coordenadoria de Inclusão Social vivenciaram, esta semana, uma nova experiência: andar de bicicleta. O desejo transformado em realidade fez parte graças a uma atividade encabeçada pelo Sesc Catanduva na ‘Semana Modos de Acessar’, que começou na última segunda-feira, dia 2, e vai até o domingo.

“A programação usa o esporte como ferramenta de integração, sociabilidade e de promoção à saúde, condição que coincide com as práticas adotadas pela coordenadoria. Na Inclusão Social, os participantes são estimulados a desenvolver habilidades físicas, motoras e esportivas, respeitando as limitações de cada um”, ressalta a nota oficial da prefeitura encaminhada ao O Regional.

Aos alunos que não enxergam ou têm baixa visão, a ocasião serviu para aprender a pedalar. Durante a experiência, foi utilizado um par de bicicletas convencionais conectadas, onde os participantes, auxiliados por professores, puderam desfrutar de um passeio de ‘magrela’.

Da Reportagem Local