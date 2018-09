Inclusão Social é Discutida em Visita de Profissionais da Lucy Montoro em Santa Adélia

A inclusão social foi um dos assuntos discutidos em visita realizada pelos profissionais da Rede de Reabilitação Lucy Montoro de São José do Rio Preto na Creche Escola Centenário de Santa Adélia. O objetivo foi a troca de experiências entre representantes da rede e direção escolar. As visitantes ressaltaram a importância que os cuidadores devem ter para com os alunos especiais.

No município vizinho, um aluno da escola é atendido em Rio Preto pela rede.

“Viemos conhecer a escola e conversar sobre as dificuldades que as professoras, direção e funcionários enfrentam nos cuidados com o aluno. E também trocar experiências sobre o que dá certo, o que não dá para que possamos alinhar o trabalho e melhorar ainda mais a qualidade de vida da criança atendida”, dizem as profissionais.

A rede oferece programas de reabilitação específicos e oferece profissionais especializados para o tratamento. A equipe multidisciplinar é composta por médicos fisiatras, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, educadores físicos e fonoaudiólogos.

A diretora da creche, Elisangela Geraldi afirma que a visita proporciona mais conhecimento para ser aplicado no dia-a-dia escolar.

“Para nós, foi fundamental essa conversa assim podemos realizar em conjunto ações que melhorem tanto a vida, quanto o tempo que a criança passa na escola”, constata Elisangela.

As representantes da Rede observam que escola creche de Santa Adélia oferece estrutura satisfatória.

“A conversa e a visita foram muito satisfatórias. A escola proporciona tudo para que a inclusão aconteça da melhor maneira possível. Ficamos muito felizes pela estrutura oferecida e por tudo o que vimos aqui na Creche Escola Centenário. Tenho certeza que com o trabalho alinhado, o aluno só tende a crescer e a se desenvolver cada vez melhor”, afirma a equipe multidisciplinar.

A secretária municipal de educação, Sandra Simon reforça o compromisso da Pasta para promover a inclusão social.

“Tudo o que for nos ajudar a melhorar a inclusão dos nossos alunos é válido. Estamos sempre atentos às necessidades desses alunos e procurando melhorar cada vez mais a inclusão e o aprendizado”, conclui Sandra.

Karla Sibro

Da Reportagem Local