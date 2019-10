Inclusão Social Atende 70% De Idosos Em Várias Modalidades

Hoje (01) é comemorado o dia do idoso. Até o ano de 2006, esta data era celebrada no dia 27 de setembro, porém, em razão da criação do estatuto do idoso em 1º de outubro, o dia do idoso foi transferido para esta data de acordo com a lei número 11.433, de 28 de dezembro de 2006. Em Catanduva, foi feito uma pesquisa do setor que aponta com um grupo bem ativo de idosos em atividades físicas. Prova disso é que cerca de 900 matrículas são preenchidas por pessoas da terceira idade. Parte deles pratica mais de uma modalidade.

Eles representam 70% do público atendido no local e querem passar pela terceira idade com mais qualidade de vida. Esse lema tem envolvido idosos em atividades na Coordenadoria de Inclusão Social de Catanduva.

A rotina na Inclusão é movimentada e o público idoso é presença marcante em aulas de hidroginástica, vôlei, natação, atletismo, dança, alongamento e condicionamento físico. As atividades são realizadas nos períodos da manhã, tarde e noite, com acompanhamento de profissionais de educação física.

A prática das atividades abre novos horizontes aos participantes. Tanto que os idosos de Catanduva são assíduos no Jori (Jogos Regionais do Idoso). Na edição deste ano, realizada na Estância Turística de Santa Fé do Sul, a Cidade Feitiço levou 120 atletas da terceira idade para a competição. Dentre os participantes, boa parte dos idosos tem mais de 80 anos, já que a grade contempla também pessoas na faixa etária a partir dos 50 anos, além de pessoas com deficiência.

Para os interessados em inscrever é necessário apresentar documentos pessoais para preencher o cadastro e cópia atestado medico com a indicação de aptidão para praticar a modalidade de interesse. Mais informações pelo fone: 17 3523-8259. Quem quiser participar das atividades deve fazer a matrícula na sede da Inclusão Social, que fica na Rua 15 de Novembro, nº 1.600.

Além disso, no sábado (5) começa o 1º Festival de Vôlei Adaptado, às 8h, no Conjunto Esportivo João Crippa. Uma das atividades da Inclusão Social para a terceira idade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local