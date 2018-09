Inclusão: Prefeitura Oferece Atendimento de Intérprete de Libras

Para fomentar a inclusão social, a Prefeitura de Catanduva busca por pessoas com deficiência auditiva para oferecer acompanhamento com uma intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais). O serviço é gratuito e realizado no posto de atendimento especial, na Coordenadoria Municipal de Inclusão Social.

De acordo com informações divulgadas pelo setor, já foi feito contato com 30 pessoas cadastradas. “Existe demanda para esse tipo de atendimento e colocamos o serviço à disposição para atender a pessoa com deficiência auditiva em suas principais necessidades”, destacou a coordenadora Maria Rita Aguilar Araújo.

Apesar da crescente demanda, a procura pelo serviço ainda é considerada “tímida” no município. Para a professora Nani Oliveira, essa condição tende a mudar. “Aos poucos, as pessoas que precisam desse acompanhamento sentem-se mais confiantes em buscar apoio e estão se aproximando. O resultado das experiências que vivenciamos tem sido muito satisfatório”, ressaltou.

Ainda conforme o setor, o atendimento é feito por meio de agendamentos. Os casos são levantados individualmente, com possibilidade de acompanhamentos externos em situações como entrevistas de trabalho, acesso a departamentos da Prefeitura ou outros órgãos oficiais, solicitações de documentos, consultas médicas e reuniões escolares.

SERVIÇO

O atendimento na Central de Libras é de terça-feira, de 14 a 15h30, e quinta-feira, das 8h30 às 10 horas, com flexibilidade de horários, dependendo da necessidade.

Da Reportagem Local