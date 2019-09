Incêndio Próximo a Rede De Energia Causa Transtorno Em Área Rural

A Energisa Sul-Sudeste orienta sobre os perigos das queimadas próximas a rede elétrica

Na tarde de quinta-feira (5), às 17h14 no município de Novais e trechos da área rural de Catanduva tiveram a interrupção no fornecimento de energia. O motivo: queimadas próximas a redes de energia. A Energisa Sul-Sudeste informou que o fogo atingiu a rede elétrica que estava bem próximo. Esse incidente provocou um curto-circuito na rede elétrica que abastece essas localidades.

Segundo informações, os técnicos da empresa foram rapidamente acionados e realizaram manobras no sistema elétrico. Por volta das 17h50, os clientes da Energisa de Novais tiveram o fornecimento de energia restabelecido. Para os clientes das áreas rurais de Catanduva, o abastecimento foi regularizado, para maioria dos clientes, por volta das 18h30. Por conta da complexidade da ocorrência, o fornecimento foi normalizado para os 23 clientes restantes às 19h30.

Não ser sabe qual foi o motivo do incidente. A Energisa Sul-Sudeste orienta sobre os perigos das queimadas próximas a rede elétrica. Com o tempo seco, marcado também pela baixa umidade do ar, pouco volume de chuva e vegetação seca, aumenta as chances das queimadas que causam prejuízos às comunidades, colocam vidas em perigo e também afetam o fornecimento de energia elétrica.

“As queimadas próximas às redes elétricas podem provocar o desligamento de energia. Mesmo sem atingir a rede, elas podem colocar em risco o fornecimento, já que não é necessário que as chamas encostem nos cabos para provocar curtos-circuitos nas linhas de energia. O calor das queimadas pode provocar ocorrências, como por exemplo, o rompimentos de cabos e danos aos equipamentos”, explica Tiago Luis Diorio Sanches, gerente de Operação da Energisa Sul-Sudeste.

Por isso, a Energisa Sul-Sudeste alerta e orienta para que queimadas não sejam realizadas. E lembre-se: ao identificar um foco de incêndio, informe o Corpo de Bombeiros, a Guarda Florestal e o departamento de Meio Ambiente do seu município. Se for próximo às redes elétricas, notifique também a Energisa Sul-Sudeste pelo telefone 0800 70 10 326 (ligação gratuita) ou pelas redes sociais (Facebook.com/energisa).

Ariane Pio

Da Reportagem Local