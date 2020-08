Incêndio Destrói Área Equivalente a 238 Campos de Futebol

Incêndio registrado próximo às margens da estrada vicinal José Fernandes, que liga Catanduva a Catiguá, na quarta-feira, resultou em destruição de 258 hectares de plantação de cana e vegetação nativa, o que equivale a 238 campos de futebol, na medida oficial brasileira. Os dados são da Polícia Militar Ambiental, que esteve no local na manhã de ontem para calcular os danos causados pelas chamas.

Proprietários das áreas danificadas foram autuados – foram 49 hectares de cana-de-açúcar, num total de R$ 249 mil em multa. Seis hectares de vegetação inicial fora de área de preservação permanente, num total de R$ 49,5 mil em multa e 2,77 hectare de vegetação em área de preservação permanente, no total de R$ 62,3 mil.

Somadas são R$ 360,8 mil em autuações administrativas aplicadas.

O valor da multa é de R$ 1 mil por hectare de cana queimada e outra vegetação varia de R$ 5 mil a R$ 50 mil por hectare.

De acordo com a PA, cinco propriedades rurais foram afetadas com o incêndio. O incêndio teve início por volta do meio-dia. Tempo seco e ventania fizeram com que as chamas se alastrassem rapidamente. De acordo com o sargento Eliabe do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início na palha da cana-de-açúcar e se propagou para uma plantação de eucalipto próximo a um posto de combustíveis e da Usina Cofco.

Durante a tarde, foram utilizados mais de 60 mil litros de água para combater as chamas. Dois caminhões dos bombeiros, com cinco profissionais em cada uma e outros três caminhões pipas de usinas faziam o controle das chamas.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook