Inadimplência do Consumidor Recuou 0,8% em Agosto, diz Boa Vista

A inadimplência do consumidor recuou 0,8% na comparação mensal de agosto contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista. A estatística tem por base toda a região de São José do Rio Preto, que engloba as cidades: São José do Rio Preto, Catanduva, Monte Aprazível, Mirassol, Votuporanga, Jose Bonifácio e Olímpia. Já no valor acumulado, a inadimplência obteve queda de 10,0%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 13,0%.

O indicador de recuperação de crédito, por sua vez, recuou 0,7% na comparação mensal de agosto contra o mês anterior. Já no valor acumulado, a recuperação diminuiu 9,2%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 9,7%. O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100).

Em todo país, A inadimplência do consumidor recuou 1% em agosto na comparação com julho, já descontados os efeitos sazonais, de acordo com dados nacionais da Boa Vista. Em relação a agosto do ano passado, o indicador avançou 1,3%. Com isso, acumula quedas de 4% no ano e de 3,2% em 12 meses (setembro de 2018 até agosto de 2019 frente aos 12 meses anteriores).

Karla Konda

Editora Chefe