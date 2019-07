Inadimplência Do Consumidor Desacelera E Cresce 0,9% No Primeiro Semestre de 2019

Dados apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostram que, após atingir crescimento recorde no auge da recessão econômica, a inadimplência do consumidor dá sinais de desaceleração. O volume de atrasos no primeiro semestre de 2019 cresceu 0,9% na comparação com o final do ano passado. Trata-se da segunda menor variação nos atrasos desde 2012, quando a inadimplência havia crescido 5,8% no primeiro semestre daquele ano. Já em 2017, o crescimento observado fora muito semelhante ao deste ano, com alta de 0,8%.

Um comerciante de Catanduva conta que o primeiro semestre de 2019 acabou frustrando um pouco as expectativas, a inadimplência desacelerou, mas as vendas também caíram. “Esse primeiro semestre esta sendo mais de decepção do que de otimismo, pois as vendas caíram e acredito que o índice de inadimplência tenha caído mais devido a isso, os consumidores estão controlando mais seus gastos, estão deixando de comprar, e isso acaba refletindo a essa desaceleração apontada nessa pesquisa”.

Considerando apenas o mês de junho, o volume de consumidores com contas sem pagar e registrados em listas de inadimplentes também apresentou um crescimento mais modesto: alta de 1,7% frente a junho de 2018. Esse é o menor avanço na base anual de comparação desde dezembro de 2017 (1,3%). Dados mais detalhados do indicador revelam que houve alta na quantidade de consumidores em três das cinco regiões do pais. A mais acentuada foi na região Sudeste, cujo crescimento foi de 3,4% em junho frente ao mesmo período do ano passado. Em segundo lugar ficou a região Norte, que apresentou alta de 2,2% na quantidade de devedores, seguida do Sul, que teve crescimento de 1,79%. Com exceção do Norte, todas essas regiões também apresentaram desaceleração nos atrasos. Já no caso das regiões Nordeste e Centro-Oeste, foram observados recuos de -0,6% e -0,3%, respectivamente.

O indicador ainda revela que o valor médio da dívida do brasileiro se manteve praticamente estável na passagem de maio para junho. Somando todas as pendências, cada consumidor inadimplente deve, em média, R$ 3.252,70 – cifra -0,4% inferior ao constatado no mês anterior (R$ 3.239,48). Esse valor representa quase três vezes e meia o salário mínimo no país (R$ 998,00).

André Santos

Da Reportagem Local