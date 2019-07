Inadimplência De Microempreendedores De Catanduva É De 38%

Número muito baixo em relação ao porcentual governo federal em inadimplência

O programa do microempreendedor individual (MEI) completou dez anos de existência neste mês de julho, com 8,6 milhões de pequenos empresários cadastrados em todo país. Até o final de junho deste ano já foram abertas mais de 5.600 em Catanduva e segundo dados levantados pela secretaria de desenvolvimento e emprego, o percentual de MEI’s de Catanduva que não estão em dia com a contribuição mensal está bem abaixo dos 54% do país, conforme destaca o secretário Fábio Rinaldi Manzano.

Segundo o Fábio Manzano, a cidade tem número muito baixo em relação ao percentual governo federal em inadimplência. Catanduva tem um percentual de inadimplência de 38% durante o ano de 2018 e que vem se confirmando em 2019. “Isso quer dizer que o nosso programa que foi premiado no governo do estado como o segundo melhor programa de desburocratização do estado tem gerado frutos assim como o nosso IPTU” explicou o secretario.

Manzano também lembrou que o governo do estado de são Paulo lançou um programa intitulado “Empreenda Rápido” que desenvolve algumas ações para ajudar o microempreendedor e em Catanduva já desenvolve esse tipo de ação desde 2017, com o programa municipal “Empresa Agora” com parceria do Poupatempo em Catanduva.

Quando estão inadimplentes, os pequenos empresários não têm direito aos benefícios da chamada rede de proteção social: salário-maternidade (a partir de 10 meses de contribuição); aposentadoria por invalidez e auxílio-doença (após 12 meses de contribuição); de auxílio-reclusão e pensão por morte para seus dependentes. Além disso, também não podem contar esse tempo para a aposentadoria por idade.

O MEI nasceu para incentivar a formalização de pequenos negócios e de trabalhadores autônomos como vendedores, doceiros, manicures, cabeleireiros, eletricistas, entre outros, a um baixo custo. Podem aderir ao programa os negócios que faturam até R$ 81 mil por ano (ou R$ 6,7 mil por mês) e têm no máximo um funcionário.

Para diminuir a inadimplência no programa, o governo tem buscado “facilitar ao máximo” a emissão das guias de pagamento, que podem ser feitas “online” (inclusive por meio de débito automático), no site do microempreendedor, e também conscientizar os trabalhadores, de acordo com o subsecretário de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, José Ricardo da Veiga.

Ariane Pio

Da Reportagem Local