Inadimplência Cresce na Região e Segue na Contramão do Estado

A inadimplência cresceu 0,4% na região de São José do Rio Preto que engloba Catanduva, e outras sete cidades. O número leva em consideração o acumulado dos quatro primeiros meses de 2018. No comparativo entre abril deste ano e abril do ano passado também houve aumento, desta vez de 0,3%. Já quando se compara os dois últimos meses (março e abril), há uma redução de 0,6% na quantidade de pessoas com dívidas na praça. É o que aponta o mais recente estudo da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

Diferente do visto na nossa região, no Estado de São Paulo o número de inadimplentes segue em queda. No acumulado do ano ficou 0,7% menor, sendo que no comparativo entre abril de 2018 e abril de 2017 chegou ao maior índice, de 2,1%. Os dois últimos meses (março e abril) também foram de redução, só que de 0,4%.

A nível nacional também há diferença no indicador. No acumulado do ano, a queda no número de pessoas com dívidas que ainda não foram pagas chega a 1,7%. Quando se analisa abril de 2018 e abril de 2017 a redução é ainda mais expressiva (4,5%). Já em comparativo dos dois últimos meses (março e abril) a redução é de 0,3%.

Recuperação de crédito em alta

A quantidade de pessoas que buscaram ficar com o nome limpo está em alta na região, chegando a 2,7% no acumulado do ano, ainda de acordo com o estudo. Quando se analisa abril de 2018 e abril de 2017 esse resultado é ainda maior, chegando a 7,5%. Já nos dois últimos meses do levantamento, a procura foi de 0,4%.

No Estado, o índice registrou aumento de 1,9% no acumulado do ano. Entre abril dos dois últimos anos a recuperação de crédito chegou a 4,8% e foi negativa entre dos meses (março e abril) chegando a 0,3%. No Brasil houve queda em todos os comparativos. De 1,6% no acumulado do ano e de abril de 2018 e 2017, além de 0,9% nos últimos meses (março e abril).

Como é feito o cálculo

O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras.

“O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas”, informa a Boa Vista SCPC.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local