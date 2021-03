Imprensa Acompanha Abertura Para Pacientes Sem Sintomas de Covid no Postão

Aconteceu ontem (18), por volta das 8h30 da manhã uma pequena cerimônia de abertura do Postão da Rua Pará como pronto socorro para atendimentos de urgência não relacionados a Covid-19. Toda a imprensa de Catanduva foi convidada a participar do evento para explicações e mostrar toda estrutura médica preparada, sendo assim a UPA será utilizada exclusivamente para o atendimento de pacientes com o novo coronavirus. Na ocasião esteve presente o Prefeito de Catanduva, Osvaldo de Oliveira Rosa, o vice-prefeito Claudio Romagnoli, e a secretaria de Saúde, Cláudia Monteiro Ferrazzi além também do vereador Alan Figueiredo Marçal e o gerente da UPA Giovani de Carvalho Silva, outros vereadores também compareceram.

O Prefeito começou com um discurso sobre a importância da nova medida e falando sobre os casos de covid em Catanduva passando a vez para Giovani, gestor da UPA, que explicou como funcionará o serviço do Postão, além disso, a secretaria de saúde falou a importância de ter um local separado para pessoas que não apresentam sintomas de covid. A atitude de separar atendimentos do UPA de casos emergenciais dos de covid foi muito bem aceito e elogiado nas redes sociais pelos munícipes.

Na UPA serão implantados 25 leitos a esse público. As duas unidades terão funcionamento 24 horas por dia.

Já os atendimentos do CEM serão direcionados para outros estabelecimentos de saúde para que não ocorram prejuízos às outras especialidades. As equipes de saúde serão responsáveis por entrar em contato com os pacientes agendados e informá-los em qual local deverá comparecer para sua consulta.

Ariane Pio

Da Reportagem Local