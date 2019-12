Impostômetro Para Catanduva Atinge Marca Mais De R$ 110 Mi e Supera Valor De 2018

O Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), chegou na tarde de terça-feira (17) à marca R$ 2,4 trilhões de impostos pagos pelos brasileiros em 2019. No ano passado, considerando até o último dia do ano, o valor pago em tributos somou R$ 2,3 trilhões.

O impostômetro marcou para a cidade de Catanduva do começo do ano até fechamento desta edição R$110.808.960 milhões, referido a 2019. No ano passado, nesse mesmo período de janeiro a dezembro de 2018 foram arrecadados de imposto no município mais de R$ 101 milhões diferença de mais de R$ 9 milhões.

Segundo o economista da ACSP, Marcel Solimeo, o valor arrecadado em impostos, em 2019, pelos brasileiros está dentro das previsões e reflete o índice de inflação. Está dentro das previsões, levando em consideração os problemas que o governo enfrenta”, disse Solimeo. “O esforço que as autoridades vêm fazendo com o teto dos gastos tem tido resultados muito lentos se considerar a urgência da redução no gasto governamental”, acrescentou. De acordo com Solimeo, para mudar esse cenário será necessária mais eficácia no corte dos gastos e na gestão das contas públicas.

“O Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, equivalente ou até superior à carga de nações desenvolvidas. É uma tributação de primeiro mundo, que deveria retornar à população por meio de serviços essenciais e políticas públicas de qualidade”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local