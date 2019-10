Importância Dos Cereais No Café Da Manhã Para As Crianças

Após um jogo tumultuado, em que dois gols foram dados como impedimento e um pênalti foi perdido, a equipe sub-20 do Catanduva FC sofreu uma derrota perante o Grêmio Esportivo Mauaense por 2 a 1. Agora, o santo vai decidir seu futuro em casa no próximo sábado. O jogo era válido pela Segunda Divisão das oitavas de final do Campeonato Paulista.

“Os garotos do sub-20 do santo dominaram 85% da partida contra o Grêmio Esportivo Mauaense, realizada no estádio Benedetti, em Mauá. Mas isso não foi suficiente para trazer os três pontos de vantagem pra casa. A locomotiva do ABC, nas poucas vezes que chegou, conseguiu abrir vantagem de dois gols no finalzinho do primeiro tempo. No retorno, o santo veio com fôlego e tentou correr atrás do prejuízo, com Caio Henrique aproveitando a falha da defesa, chutando direto pro gol, em menos de dois minutos de início”, informa a nota oficial da assessoria de imprensa do time catanduvense.

O próximo jogo da equipe catanduvense é no sábado, dia 5 de outubro, às 15h00, contra o mesmo time. O jogo será em casa, no estádio Silvio Salles, e a entrada é gratuita aos torcedores interessados. “Com esse resultado, a partida de volta tem a vantagem da locomotiva, fazendo com que o técnico Ernandes trabalhe duro esta semana para conseguir a vitória. Para isso, contamos com o apoio de toda a torcida guerreira”, finaliza a informação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local