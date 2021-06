Impacto da LGPD na Administração de Condomínios é Tema de Webinar Promovido Pelo CRA-SP

Na próxima terça-feira (22), das 18h30 às 20h00, o Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA-SP, em parceria com seu Grupo de Excelência de Administração de Condomínios – GEAC, promoverá o webinar “Administração de Condomínios: o impacto da LGPD”.

O evento, que será transmitido ao vivo pelo canal A Serviço da Administração do CRA-SP, no Youtube, tem como objetivo expor aos participantes o que é a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, suas aplicações no setor condominial, as implicações às administradoras de condomínios e como estas poderão auxiliar os seus clientes e implantar Projetos de Conformidade.

Para tratar sobre este relevante tema, a live contará com a moderação da coordenadora do GEAC, Adm. Rosely Schwartz, e com a participação dos expositores Edilson Fontes, consultor, gestor e professor em Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais; e Dr. Cristiano de Souza Oliveira, advogado condominialista e consultor jurídico.Os participantes do webinar terão direito a certificado desde que cumpram duas etapas: inscrição prévia na página do evento e a solicitação durante a transmissão ao vivo, por meio de um link disponível no chat do Youtube.

Da Reportagem Local