Imes Suspende Aulas E Atendimentos Feitos Pelos Estudantes Por Tempo Indeterminado

O Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (IMES) está atento às medidas recomendadas para combater a pandemia de coronavírus (COVID-19). Por conta disso, as aulas no campus foram suspensas por prazo indeterminado, assim como os atendimentos oferecidos pelos alunos nas clínicas e no setor jurídico.

De acordo com a direção da entidade, a Clínica de Odontologia atenderá apenas casos de Urgência e Emergência, com serviço prestado pelos docentes do curso. As outras clínicas, como a de Fisioterapia e de Psicologia, permanecerão fechadas. A paralisação também afetará a Assistência Jurídica oferecida à comunidade. No período, o acompanhamento dos processos será feito por docentes de forma online.

Os dias letivos e atividades acadêmicas não sofrerão prejuízos, pois serão descontados dos períodos de recesso e férias. Para preservar os coordenadores dos cursos, educadores e alunos, será possível enviar as atividades à distância, de acordo com o que prevê a portaria nº 343 do Ministério da Educação (MEC).

Os alunos devem evitar comparecer diretamente no campus da faculdade. Orientações e serviços de tesouraria, secretaria e demais departamentos poderão ser feitas por telefone (3531-2200) ou por email e portal do aluno. O site do IMES trará todas as informações relacionadas aos cursos e atividades – www.fafica.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local