Imes Se Junta À Apae Na ‘1ª Jornada De Saúde’

A unidade de Catanduva da Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais sediou, nos dias 21 e 22 de agosto, a ‘1ª Jornada de Saúde’, com a promoção de palestras sobre temas atuais relacionados tanto ao público infantil, quanto ao adulto. O evento reuniu dezenas de pessoas e, dentre os parceiros, estava o Imes – Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva, sendo representado pela diretora Maria Lúcia Miranda Chiliga.

“Foram três palestrantes convidadas, a fisioterapeuta e professora do Imes Fábia Ferreira da Silva Prieto, a neuropsicóloga e docente da Famerp Karina Borges e a médica especializada em Neurologia e professora da Fameca Simone Mayra Fernandes. Destaco que a Jornada foi um sucesso, envolveu muita gente para que se pudesse discutir temas como avaliação neuropsicológica infantil, intervenções precoces e práticas sensório-motoras. Mais uma vez o Imes manteve-se presente em ações dessa grandeza, relevantes para a sociedade”, comentou Maria Lúcia.

Conforme já noticiado pelo O Regional, A Prefeitura de Catanduva formalizou o repasse de recursos financeiros que totalizam R$ 112 mil à Apae no mês passado. A transferência de verbas estaduais visa apoio aos serviços executados pela entidade, voltados à proteção especial de média complexidade para pessoas com deficiência intelectual e múltipla que necessitem de apoio.

A documentação referente à parceria foi assinada no gabinete pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes (MDB), na presença do presidente da Apae, Nelson Bassanetti, na manhã de quinta-feira, dia 18 de julho.

