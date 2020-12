Imes Recebe Destaque em Dois Eventos de Odontologia em Parceria com a USP

Mesmo em período de isolamento social, o Imes Catanduva realizou ao longo do ano trabalhos e apoio a pesquisas cientificas. Recentemente a instituição obteve destaque em dois grandes eventos científicos. O primeiro foi da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP) e outro da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), ambas da Universidade de São Paulo (USP).

A primeira das apresentações, ocorrida em Outubro, foi realizada pela aluna do 8° período do curso de Odontologia Giovana Borghi Paulini. Ela apresentou, na 42ª Jornada de Odontologia de Ribeirão Preto (em sua primeira edição on-line), o trabalho de tema “Contribuição do cuidador, familiar e profissional de saúde na saúde oral de idosos dependentes, antes e na Covid-19: Uma revisão de literatura”. Colaboraram na pesquisa Aline Barbosa Ribeiro, Caroline Vieira Fortes e Claudia Helena Lovato da Silva, e teve orientação da Profa. Dra Adriana Barbosa Ribeiro.

Em uma segunda oportunidade, essa parceria que foi estabelecida entre o Imes Catanduva e a FORP/USP, representadas pelas pesquisadoras Caroline Vieira Fortes e Profa. Dra. Cláudia Helena Lovato da Silva, recebeu destaque pela importância e inovação do tema abordado no 33° Congresso Odontológico de Bauru (COB/USP), que aconteceu nos dias 18 a 21 de Novembro. O trabalho intitulado “Saúde oral de idosos dependentes antes e na Covid-19: uma revisão de literatura” foi apresentado na forma de painel online na categoria de Pós-graduação pela Mestranda Caroline Vieira Fortes, recebendo menção honrosa na área de saúde coletiva.

“Cabe ressaltar que o Imes Catanduva se destacou na apresentação da Profa. Dra. Aline Barbosa Ribeiro, a qual foi selecionada como jovem pesquisadora para palestrar no 33° COB, em Bauru, sob o tema ‘A inter-relação entre sistema autônomo e a doença periodontal’. É o Imes transformando a vida dos nossos estudantes! Esperamos que essas oportunidades possam motivar outros alunos do nosso instituto e ampliar nossas parcerias com mais grupos de pesquisa renomados em Odontologia”, comentou a Profa. Dra. Adriana Barbosa Ribeiro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local