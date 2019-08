Imes Inicia 3º Simpósio Com Palestras, Minicursos E Outras Atividades

Ontem, dia 26 de agosto, a partir das 20h00, foi dado início ao ‘3º Simpósio – Profa Maria Heleny Fabbri de Araújo’, que é realizado pelo Imes – Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva. As atividades seguem até o dia 30 com uma extensa programação, como exposição de painéis, mesa redonda, apresentação de trabalhos na modalidade oral, palestras e minicursos. Este ano, o tema será ‘Desafios e oportunidades em uma era de transformações’.

“O público-alvo do simpósio são pesquisadores, professores e estudantes de graduação e pós-graduação de Instituições de Ensino Superior. O objetivo do evento é proporcionar aos participantes a oportunidade de expor seus trabalhos científicos, compartilhar seus conhecimentos e debater temas nas áreas de Humanas, Biológicas, Exatas, Saúde e as Tecnológicas”, informa nota oficial divulgada pela instituição de ensino.

Apoio da Prefeitura

A Prefeitura de Catanduva dará apoio à realização do 3º Simpósio.

“De acordo com os organizadores, o objetivo é que os participantes aproveitem o conteúdo para criar uma nova visão, em cada área de atuação, frente às tecnologias. A programação da semana é extensa, com exposição de painéis, mesa redonda, apresentação de trabalhos, palestras e minicursos. As atividades seguirão até quinta-feira, de forma simultânea e distinta em cada núcleo acadêmico: Ciências Contábeis, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Direito e Odontologia. O encerramento do evento terá palestra com o presidente do Hospital de Câncer de Barretos, Henrique Prata, na sexta-feira, dia 30, no Via Eventos, que fica na avenida São Vicente de Paula, 139”, ressalta a informação da prefeitura.

Para conferir mais informações sobre o 3º Simpósio do Imes e conhecer a programação de cada curso acesse o site http://www.fafica.br/simposio2019/.

Da Reportagem Local

