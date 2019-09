Imes Encerra Simpósio Que Reuniu Palestras e Exposições De Trabalhos

O Imes – Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva realizou, dos dias 26 a 30 de agosto, o ‘III Simpósio Profa. Maria Heleny Fabbri de Araújo’, um evento que contou com exposição de painéis, mesa redonda, apresentação de trabalhos na modalidade oral, palestras e minicursos. Este ano, o tema foi ‘Desafios e oportunidades em uma era de transformações’ e contou com apoio da Prefeitura de Catanduva.

Tendo pesquisadores, professores e estudantes de graduação e pós-graduação de Instituições de Ensino Superior como público-alvo, o objetivo do evento foi proporcionar aos participantes a oportunidade de expor seus trabalhos científicos, compartilhar seus conhecimentos e debater temas nas áreas de Humanas, Biológicas, Exatas, Saúde e as Tecnológicas.

Agora finalizado, a assessoria de imprensa do instituto ressaltou a boa recepção e importância do simpósio: “o evento foi de grande sucesso e, ao longo da semana, contagiou toda a cidade, levando educação de qualidade aos principais auditórios de Catanduva, como o do Senac, da Biblioteca Municipal e a Via Eventos”, disse em nota.

Na edição deste ano, participaram os cursos de Ciências Contábeis, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Direito e Odontologia. O encerramento da ação, que foi no Via Eventos, contou com a palestra do presidente do Hospital de Câncer de Barretos, Henrique Duarte Prata. “Ele proferiu uma belíssima palestra em que pode incentivar ainda mais diversas instituições de Catanduva e região, que desprovidas de interesse, visam minimizar o sofrimento do próximo”, ressalta a informação.

O coordenador de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Imes, João Ricardo Araújo dos Santos, ainda comentou que “de modo geral, o Simpósio teve a cara do Imes, uma instituição séria e que há anos faz a educação de Catanduva brilhar. Iremos evoluir ainda mais”.

Da Reportagem Local