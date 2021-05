Imes Comemora 54 Anos de Funcionamento Com Formação em Diversas Áreas

O Imes Catanduva comemora 54 anos de funcionamento, formando profissionais do mais alto nível para atuarem nas diferentes áreas do saber. A sua história está lado a lado do desenvolvimento de Catanduva, lá nos idos de 50, passando por intensas transformações nas décadas seguintes.

Inicialmente chamada de Fafica (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Catanduva), a primeira instalação da faculdade foi no Colégio Nossa Senhora do Calvário (Colegião), depois transferiu-se para o Seminário, em seguida para o prédio localizado na área central da cidade, onde funciona, hoje, a Fatec Catanduva. No início de suas atividades foram ofertados os cursos de Pedagogia, História, Geografia e Letras. Em 1989, foi iniciado o curso de Ciências e, em 1994, o de Ciências da Computação. No ano de 1997, o curso de Ciências foi reestruturado originando dois novos cursos: Ciências Biológicas e Matemática. Em 1998 os cursos de Direito, Fisioterapia, Jornalismo e Publicidade e Propaganda tiveram seu início, e em 2000 foram iniciados os cursos de Odontologia e Ciências Contábeis. Em 2007 foi criado o de Psicologia, e, por fim, em 2008, o curso de Nutrição, que vieram somar-se aos já existentes.

“O exame do rol de cursos ofertados faz-nos atinar para o grande número de profissionais que brilharam e ainda brilham como docentes nas universidades estaduais e federais e nas diferentes profissões. Às suas expensas, o Imes construiu sua sede, localizada às margens da Rodovia Washington Luís (SP 310), onde funciona até o momento. Na rua São Paulo, funciona a Clínica-Escola de Odontologia, mantida pelo Imes, que presta serviços oferecendo tratamento gratuito à população que necessita de cuidados odontológicos. São alunos do 4º e 5º anos, supervisionados por docentes que colocam em prática os conhecimentos teóricos apreendidos no curso. Neste espaço funciona também a Urgência e Emergência com atendimentos diários e em finais de semana. Ou seja, são os profissionais do Imes prestando assistência a quem necessita”, comentou a diretora do imes, Maria Lúcia Miranda Chiliga.

A diretora também lembrou que nos últimos três anos foram realizados na Clínica-Escola 11.280 atendimentos. Em 2020, ainda que vivenciando uma pandemia, foram realizados, na urgência e emergência, 912 atendimentos.

“No prédio 1 do Imes, os alunos do curso de Psicologia, supervisionados por docentes, nos últimos três anos, realizaram 2124 atendimentos, auxiliando pessoas a se conhecerem e a viver com tranquilidade. Já o de Fisioterapia presta auxílio de maneira significativa à população carente, inclusive das cidades circunvizinhas, oferecendo, nos últimos três anos, 10.362, atendimentos nas diferentes especialidades fisioterápicas. O cuidado com a alimentação é foco da Clínica de Nutrição, localizada no Prédio 1, cujos atendimentos, nos três últimos anos, foram destinados a 770 pessoas.

Outro destaque de prestação de serviços à população é oferecido pela Assistência Jurídica Gratuita, por meio do curso de Direito, que, no triênio, perfizeram 1231 atendimentos.

O Imes não se restringe à prestação de serviços especializados, mas, anualmente, realiza campanhas solidárias, cujas arrecadações são destinadas a entidades da cidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local