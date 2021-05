Imes Catanduva Vai Participar de Fórum de Educação Financeira e Investimentos

O curso de Ciências Contábeis do Imes Catanduva participará, entre os dias 24 e 28 de maio, do “Fórum de Educação Financeira e Investimentos do Interior de São Paulo e de Minas Gerais”. O evento contará com 11 instituições de ensino de São Paulo e Minas Gerais.

O fórum será online e gratuito, no período noturno, por meio da plataforma Even3. “O objetivo do Fórum é discutir temas de relevância relacionados a finanças e investimentos nesses difíceis tempos de pandemia”, comentou o professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis do Imes, Luiz Antônio Bertolo.

No dia 25, o professor do Imes Manoel Franco Júnior será mediador da palestra ‘Importância de investimentos globais na redução do risco-Brasil’, e no dia 26, o professor do Imes Luís Ricardo Baruffi mediará a palestra ‘Investindo em imóveis no Brasil via fundos imobiliários e no exterior via Reits’.

Os interessados podem conferir e programa e realizar a inscrição para o fórum através do link: http://www.even3.com.br/investimentos

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local