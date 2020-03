Imes Catanduva Terá Novo Curso Para MBA Em Controladoria E Finanças

A partir da próxima segunda-feira (16), o Instituto Municipal de Ensino Superior (Imes) Catanduva está com uma novidade para aprimorar os conhecimentos de quem atua ou pretende atuar no mercado de trabalho. Trata-se do MBA em Controladoria e Finanças. A portaria do novo curso foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

O público-alvo pode ser formado por executivos, empresários e profissionais liberais graduados, entre eles contadores, administradores, engenheiros, advogados e médicos. Também podem se inscrever os representantes de empresas públicas ou privadas que queiram aprimorar conhecimentos que ampliem a capacidade analítica com o uso de tecnologias atuais.

As inscrições para os interessados devem ser feitas no campus o quanto antes, já que 40 vagas foram disponibilizadas. O investimento será de 22 parcelas de R$ 315 para ex-alunos e 22 parcelas de R$ 390 para outros interessados. O corpo docente será formado por professores da USP de Ribeirão Preto (50%) e os demais, em sua maioria, doutores que se especializaram na cidade, que é referência em educação.

As aulas serão desenvolvidas aos sábados, somando uma carga horária de 368 horas. O início do curso será em agosto de 2020.

Serviço

O Imes Catanduva fica localizado na Avenida Daniel Dalto, s/n, com acesso a partir do trevo do Clube de Campo. Informações pelo telefone (17) 3531-2200.

Ariane Pio

Da Reportagem Local