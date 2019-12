IMES Catanduva Tem Sete Cursos Com Vestibular Agendado

Os interessados em conhecer uma nova profissão em 2020 terão uma oportunidade extra em Catanduva. Trata-se do vestibular agendado do Instituto Municipal de Ensino Superior (IMES/Fafica) que oferece sete opções de cursos.

A partir do dia seis de janeiro, o candidato poderá procurar a secretaria da faculdade pelo telefone (17) 3531-2200 e deixar nome e contato.

É necessário escolher entre as opções disponíveis para o vestibular agendado que são para bacharel em Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Também há opção de licenciatura em Pedagogia.

Funcionários do IMES entrarão em contato com os candidatos para realizar o agendamento da prova. A opção é mais uma oportunidade para quem não se inscreveu no Vestibular 2020, que ofereceu 14 opções de cursos.

A faculdade oferece completa infraestrutura, para proporcionar aos alunos, um aprendizado completo para a atuação no mercado de trabalho. O campus possui mais de 180 mil metros quadrados. Além das aulas teóricas em sala de aula, os estudantes poderão utilizar laboratórios para o aprendizado prático.

O IMES fica na avenida Daniel Dalto, s/nº (Rodovia Washington Luís – SP 310 – KM 3821). Informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3531-2200.

Da Reportagem Local