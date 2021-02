Imes Catanduva Promoverá no Sábado o Projeto “Cine Debate” a Partir Das 14h

O Imes Catanduva promoverá nesse sábado (27), mais uma sessão do projeto “Cine Debate”, dessa vez do drama “A carruagem de ouro” (1952), uma produção franco-italiana dirigida por Jean Renoir.

O longa está disponível em cópia restaurada, gratuito ao público, no site do SESC Digital, em https://sesc.digital/conteudo/cinema-e-video/ 44250/a-carruagem-de-ouro .

Após assistir ao filme, o público poderá participar do debate virtual, agendado para o dia 27 de fevereiro, às 14h, na plataforma do Sesc Catanduva no Youtube – https://www.youtube.com/user/sesccatanduva – ele será mediado pelo idealizador do projeto, o jornalista e crítico de cinema Felipe Brida, professor do Senac e do Imes Catanduva, e por Alexandre Vasques, programador cultural do Sesc Catanduva.

Sinopse:

No século XVIII, em uma colônia espanhola na América Latina, uma trupe italiana de Commedia Dell’arte chega a um local sem estrutura para se apresentar. Também está lá a nova carruagem do vice-rei, feita de ouro. Camilla (Anna Magnani), estrela da companhia, desperta o amor de três homens no local, o que causa enormes confusões.

Cine Debate

O Cine Debate é uma parceria do Imes com o Sesc e o Senac Catanduva e completa nove anos trazendo filmes cult de maneira gratuita a toda a população. Segue o mesmo formato do segundo semestre de 2020: uma vez por mês, online, porém agora aos sábados, a partir das 14h, pelo canal do Sesc no Youtube.

Ariane Pio

Da Reportagem Local